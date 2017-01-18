Киян попереджають про туман і ожеледицю в столиці

09:15, 18 січня 2017
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Вранці 18 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 метрів.

Про це попереджає киян Український гідрометцентр, передає КМДА.

«У зв'язку з цим Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах міста», - наголошується в повідомленні.

Синоптики спрогнозували, коли смог залишить столицю

На дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що кияни скаржаться на смог. Причиною запаху гару в столиці є пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище - метеорологічна димка.

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