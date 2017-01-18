В Аргентині через повені будинки покинули 7 тисяч осіб

09:55, 18 січня 2017
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Близько 7 тисяч жителів округу Сан-Ніколас в аргентинській провінції Буенос-Айрес були змушені покинути свої будинки через повені.

Про це повідомив у вівторок увечері міністр соціального розвитку провінції Сантьяго Лопес Медрано, передає ТАСС.

"Тисячу людей евакуйовано, ще 6 тисяч покинули свої будинки самостійно", - сказав він на прес-конференції у місті Сан-Ніколас.

Міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллрич у свою чергу підтвердила загибель однієї людини в населеному пункті Ла-Емілія. Жертвою стихії став 54-річний чоловік, пошуки якого велися з неділі. За даними влади, до теперішнього моменту свої будинки в Ла-Емілії, що опинилася повністю під водою, покинули практично всі жителі. Лише кілька десятків людей відмовилися від евакуації і залишаються на дахах своїх будинків.

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Як зазначила міністр, в даний час влада займаються відкачуванням води у постраждалих населених пунктах. "Наша мета - добитися того, щоб вода спала протягом 48 годин, щоб люди могли повернутися додому", - додала міністр.

Раніше президент Аргентини Маурісіо Макрі заявив, що уряд оголосить надзвичайний стан у постраждалих районах у провінціях Буенос-Айрес, Кордова, Санта-Фе і Ентре-Ріос. Проливні дощі і повені вже призвели до втрати частини врожаю сої - однієї з основних статей експорту Аргентини. За оцінками експертів, втрати сільськогосподарського сектора можуть досягти 1,75 млрд доларів.

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