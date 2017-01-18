В Одесі та області оголошено штормове попередження

10:34, 18 січня 2017
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На середу, 18 січня, в Одесі оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Офіційний сайт міста Одеса.

В Україні сьогодні без опадів, на сході вдень до -7°

"Штормове попередження: 18 cічня по Одесі, місцями по області очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Як відомо,в Україні оголосили штормове попередження на 18 січня, повідомлялося про сильний вітер і туман.

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