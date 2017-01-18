У Держпродспоживслужбі розповіли про димку в Києві: джерел забруднення потрібно уникати
У столичному управлінні Держпродспоживслужби заспокоїли киян: метеорологічна димка, яка спостерігається в останні дні - природне і безпечне явище, однак слід уникати джерел забруднення повітря, зокрема автомагістралей та котелень.
Про це заявив начальник управління служби в Києві Олег Рубан, передає 112 Україна.
"Це явище природне і цілком безпечне. В народі це називають "повітряною ковдрою", що накриває землю і накопичує всі продукти життєдіяльності людини, автотранспорту. Ми проводимо щогодинний моніторинг. За вчорашній день зафіксовано незначне перевищення в 2-3 рази вранці. У парках можна дихати свіжим повітрям. У групі ризику – літні люди, вагітні, люди з хронічними захворюваннями легенів. На вулиці перебувати можна, але не біля джерела забруднення, тобто не біля автомагістралей та котелень", - зазначив він.
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Як повідомлялося раніше, задимлення у повітрі у Києві, яке спостерігається з вечора 16 січня і по теперішній час - метеорологічна димка, яка є природним явищем.
Пізніше в ДержНС уточнили, що аналогічна ситуація у столиці буде спостерігатися у найближчі три доби.
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