Рятувальники розповіли, як безпечно святкувати Водохреща (фото)

Наближається одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Саме 19 січня люди масово йдуть на водойми аби зануритися у крижану воду. Проте варто пам'ятати про дотримання правил безпеки, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій та трагічних наслідків.

У Вишгороді Київської області рятувальники, фахівці водолазної служби ДСНС України, працівники швидкої медичної допомоги та представники релігійних конфесій вкотре нагадали громадянам правила безпечного поводження на водних об’єктах під час святкування Водохреща.

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Так, рятувальники розповіли, як необхідно поводитися на кризі, зокрема під час купання в ополонці. Рятувальники зазначили, що категорично заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.

З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, фахівці медичної служби навчали як діяти після переохолодження у воді та нагадали, що перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо. Після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю. Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено.

Як відомо, на Водохреща в Україні синоптики прогнозують морози.