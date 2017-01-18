Снігопад в Алжирі: унаслідок ДТП за добу загинули 7 осіб (відео)

Сильні снігопади обрушилися на центральні і східні райони Алжиру, що розташовані на висоті понад 600 метрів.

Про це повідомляє Алжирське радіо.

Читайте також До України прийшов антициклон "Бригітта": тумани огорнуть не лише Київ

У зв'язку з цим багато доріг було закрито. У результаті аварій, викликаних складними погодними умовами, за останню добу загинули сім чоловік.

Раніше повідомлялося, що в індійському Кашмірі перекрили національне шосе через снігопад.