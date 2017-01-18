На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -7°
На автодорогах України в найближчі дні без опадів, на заході завтра температура опуститься до -10°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -5°...0°. Завтра на цьому маршруті також хмарно з проясненнями, температура від -8°...-3°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні також без опадів, температура в дорозі -6°... 0°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -9°.
На трасі Київ - Харків мінлива хмарність, температура в дорозі -7°... -3°. У четвер по цьому маршруту також обіцяють мінливу хмарність, температура -12°... -7°.
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На Маріупольському напрямку сьогодні місцями хмарно, температура -7°...-1°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність, температура -11°... -3°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура в дорозі -5°... -3°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -10°... -5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°