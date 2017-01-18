На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -7°

13:00, 18 січня 2017
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На автодорогах України в найближчі дні без опадів, на заході завтра температура опуститься до -10°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -5°...0°. Завтра на цьому маршруті також хмарно з проясненнями, температура від -8°...-3°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні також без опадів, температура в дорозі -6°... 0°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -9°.

На трасі Київ - Харків мінлива хмарність, температура в дорозі -7°... -3°. У четвер по цьому маршруту також обіцяють мінливу хмарність, температура -12°... -7°.

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На Маріупольському напрямку сьогодні місцями хмарно, температура -7°...-1°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність, температура -11°... -3°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура в дорозі -5°... -3°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -10°... -5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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