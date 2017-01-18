В Італії стався землетрус магнітудою 5,4

У центральній Італії зафіксовано декілька підземних поштовхів. Перший - магнітудою 5,1.

Про це повідомляє телеканал RaiNews24.

Після цього стався підземний поштовх магнітудою 5.4, третій - магнітудою 5.3.

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Землетрус виразно відчули жителі деяких районів Риму. У столиці пасажири з кількох станцій метро були евакуйовані в якості запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Тихому океані біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,8.