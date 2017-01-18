В Італії стався землетрус магнітудою 5,4

13:40, 18 січня 2017
627
0

У центральній Італії зафіксовано декілька підземних поштовхів. Перший - магнітудою 5,1.

Про це повідомляє телеканал RaiNews24.

Після цього стався підземний поштовх магнітудою 5.4, третій - магнітудою 5.3.

Біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5

Землетрус виразно відчули жителі деяких районів Риму. У столиці пасажири з кількох станцій метро були евакуйовані в якості запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Тихому океані біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,8.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин