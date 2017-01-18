В Австралії продовжують вирувати лісові пожежі (відео)

Полум'я вже знищило сотні будинків на півдні країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

Людей, що втратили будинки, рятувальники переселили у тимчасові притулки. Всім, хто залишається жити поблизу вогню, радять бути напоготові.

Вогонь рухається дуже швидко і вже дістався знаменитих виноградників. На боротьбу зі стихією відправили близько 500 пожежників, вони з літаків і вертольотів скидають воду.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині горіло більше мільйона гектара степів.