В Австралії продовжують вирувати лісові пожежі (відео)

13:50, 18 січня 2017
636
0

Полум'я вже знищило сотні будинків на півдні країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

Людей, що втратили будинки, рятувальники переселили у тимчасові притулки. Всім, хто залишається жити поблизу вогню, радять бути напоготові.

Вогонь рухається дуже швидко і вже дістався знаменитих виноградників. На боротьбу зі стихією відправили близько 500 пожежників, вони з літаків і вертольотів скидають воду.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині горіло більше мільйона гектара степів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин