В італійській Генуї понад 300 людей покинули домівки через пожежі (відео)

Лісові пожежі в італійській Генуї вже впритул наблизилися до житлових будинків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Лісова пожежа охопила пагорби портового міста, і вже впритул наблизилася до будинків. Більше трьохсот людей змушені були залишити свої будинки і бігти в безпечні місця.

Дві дороги, які пролягали через ліс, для безпеки водіїв влада закрила. Довелося скасувати заняття в школах. Гасити полум'я пожежникам допомагають добровольці. Стихію поки вдалося взяти під контроль, однак вона може змінитися через сильний вітер.

Раніше повідомлялося, що через пожежі в Австралії знищено сотні будинків на півдні країни.