На Балканах рятувальники борються із наслідками негоди на Дунаї (відео)

На річці крига не скресає вже кілька тижнів й несе загрозу не лише кораблям, але й рибі та птахам.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Крім того, з настанням тепла, якщо лід різко почне танути, це може призвести до сильних паводків.

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Перш за все, кригу рятувальники ламають довкола застряглих кораблів. Й навіть вже звітують, кілька суден таки вдалося вивільнити з крижаної пастки.

Боротися зі стихією доводиться і на суші, через хуртовини в Хорватії і Румунії перекрито дороги, а в гірських районах сила вітру подекуди сягає 200 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що на Дунаї через негоду корабель вмерз в лід.