В Україні завтра буде ще холодніше, на заході вночі до -15°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в Україні очікується похолодання, опадів не передбачається. На заході вночі до -15°.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -3°. Вітер північно-західний і західний, до 3.2 м/с.
У Львові 19 січня хмарно з проясненнями, вночі -13°, вдень -5°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -10°, вдень -6°. Вітер південно-західний і західний, до 3.3 м/с.
У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -16°, вдень -8°. Вітер північний, легкий.
Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.
У Харкові 19 січня очікується хмарність, температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.
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У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -14°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі буде хмарно. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -13°, вдень -4°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
У Краматорську без опадів, температура вночі -14°, вдень -6°, вітер північний і північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°