В Україні завтра буде ще холодніше, на заході вночі до -15°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в Україні очікується похолодання, опадів не передбачається. На заході вночі до -15°.

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -3°. Вітер північно-західний і західний, до 3.2 м/с.

У Львові 19 січня хмарно з проясненнями, вночі -13°, вдень -5°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -10°, вдень -6°. Вітер південно-західний і західний, до 3.3 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -16°, вдень -8°. Вітер північний, легкий.

Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.

У Харкові 19 січня очікується хмарність, температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.

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У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -14°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі буде хмарно. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -13°, вдень -4°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вночі -14°, вдень -6°, вітер північний і північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

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