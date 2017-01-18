В Україні завтра буде ще холодніше, на заході вночі до -15°

18:30, 18 січня 2017
896
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в Україні очікується похолодання, опадів не передбачається. На заході вночі до -15°.

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -3°. Вітер північно-західний і західний, до 3.2 м/с.

У Львові 19 січня хмарно з проясненнями, вночі -13°, вдень -5°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -10°, вдень -6°. Вітер південно-західний і західний, до 3.3 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -16°, вдень -8°. Вітер північний, легкий.

Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.

У Харкові 19 січня очікується хмарність, температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.

Рятувальники розповіли, як безпечно святкувати Водохреща (фото)

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -14°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі буде хмарно. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -13°, вдень -4°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вночі -14°, вдень -6°, вітер північний і північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин