Синоптик прогнозує потепління в Україні до "плюсів"
На вихідних до України прийде потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"21 січня в Україні потепліє до "плюсів" і пройде мокрий сніг з вітром. Тобто явно суттєва зміна синоптичної ситуації", - розповіла вона.
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А ось найближчої ночі буде морозно: -8-15 градусів. "Завтра вдень знову попустить до -2-7, а на Харківщині, Сумщині та Луганщині очікується навіть вдень у межах -6-10 градусів", - написала Діденко.
Над Україною буде антициклон, тому опадів 19 січня не буде, обіцяє синоптик.
"У Києві вдень 19 січня близько -4 градусів. Є ймовірність ранкового туману, на Водохреще - без опадів", - прогнозує вона.
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