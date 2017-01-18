Затуманений Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)

Протягом кількох днів у столиці тримається густий туман.

Затуманений Київ, знятий за допомогою дрона, на своїй сторінці у Facebook показав проект Dronarium Україна.

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Як повідомляла Погода УНІАН, з учорашнього вечора кияни скаржаться на смог. Причиною запаху гару в столиці є не пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище - метеорологічний серпанок.

18 січня вночі та вранці Україну, крім південної частини країни, огорнув туман, видимість скоротилася до 200-500 м.