До України завтра прийдуть справжні водохресні морози

19 січня в Україні без істотних опадів, лише в Криму очікується невеликий мокрий сніг.

У західних областях вночі очікується до -18° / Фото УНІАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни місцями ожеледиця.

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Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

"Температура у південній частині вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 10-15° морозу, у західних областях - до -18°, вдень 3-8° морозу; в Карпатах вночі -15-20°, вдень 10-15° морозу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, на вихідних, 21 січня, до України прийде потепління. "21 січня в Україні потепліє до "плюсів" і пройде мокрий сніг з вітром. Тобто явно суттєва зміна синоптичної ситуації", - розповіла вона.