Крижане королівство на Женевському озері (фоторепортаж)
На набережній озера Леман у Швейцарії утворилися величезні бурульки.
Сильні морози, снігопади і вітри накрили Європу близько двох тижнів тому, спричинивши відключення електрики і проблем на транспортних магістралях.
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Через високу вологість і сильні вітри на берегах Женевського озера на кордоні Франції та Швейцарії утворилися величезні бурульки, а набережну покрив товстий шар криги.
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