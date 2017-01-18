Крижане королівство на Женевському озері (фоторепортаж)

На набережній озера Леман у Швейцарії утворилися величезні бурульки.

Бурульки на набережній / REUTERS

Сильні морози, снігопади і вітри накрили Європу близько двох тижнів тому, спричинивши відключення електрики і проблем на транспортних магістралях.

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Через високу вологість і сильні вітри на берегах Женевського озера на кордоні Франції та Швейцарії утворилися величезні бурульки, а набережну покрив товстий шар криги.