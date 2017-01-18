Крижане королівство на Женевському озері (фоторепортаж)

20:00, 18 січня 2017
1503
0

На набережній озера Леман у Швейцарії утворилися величезні бурульки.

Бурульки на набережній / REUTERS
Бурульки на набережній / REUTERS

Сильні морози, снігопади і вітри накрили Європу близько двох тижнів тому, спричинивши відключення електрики і проблем на транспортних магістралях.

На Дунаї через негоду корабель вмерз у лід (відео)

Через високу вологість і сильні вітри на берегах Женевського озера на кордоні Франції та Швейцарії утворилися величезні бурульки, а набережну покрив товстий шар криги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин