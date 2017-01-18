У Києві до ранку четверга збережеться сильний туман

До кінця доби 18 січня, вночі та вранці 19 січня в Києві очікується сильний туман.

Туман у Києві утримається до ранку четверга / УНІАН

Про це попереджає Київська міська державна адміністрація.

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«За прогнозом Українського гідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 січня, вночі та вранці 19 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендують бути обережними на тротуарах, переходити дорогу тількиу встановлених для цього місцях і бути обачними.