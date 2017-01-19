У Зімбабве блискавка вбила шістьох осіб під час похорону

У Зімбабве блискавка вбила шістьох осіб, що прийшли на похорон.

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Про це пише ТСН з посиланням на Daily Mirror.

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Мешканці села зібралися, щоб поховати сестру вождя. Почалася гроза, і блискавка вдарила в будинок. Він загорівся, але ніхто не постраждав.

Наступна блискавка влучила в дерево, під яким учасники похорону ховалися від дощу. Шістеро осіб загинули, ще три особи отримали опіки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті ударів блискавок в індійському штаті Уттар-Прадеш загинули не менше 18 осіб.