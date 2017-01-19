В Італії снігова лавина накрила готель - ЗМІ

В Італії снігова лавина повністю накрила готель Rigopiano di Farindola.

Лавина повністю накрила готель Rigopiano di Farindola / facebook.com/hotelrigopiano

У цей момент у будівлі могли перебуває понад 20 осіб, повідомляє РБК з посиланням на RaiNews24.

За даними телеканалу, інцидент стався в італійській області Абруццо в гірському масиві Гран-Сассо. Про сходження лавини повідомили двоє постояльців готелю.

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В даний момент рятувальники намагаються дістатися до будівлі. Телефони людей, які знаходяться в готелі, в тому числі мобільні, не відповідають, додає телеканал.

Голова провінції Пескара, центром якої є регіон Абруццо, Антоніо Ді Марко на своїй сторінці в Facebook написав, що трапилася «жахлива трагедія». Він також не виключив, що можуть бути жертви.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 січня на території Закарпатської області сталося сходження відразу декількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.