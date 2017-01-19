В Україні сьогодні стало холодніше, у центрі вдень до -7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в Україні стало холодніше, опадів не передбачається. У центрі вдень до -7°.

Сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень -3°. Вітер північно-західний і західний, до 3.8 м/с.

У Львові 19 січня хмарно з проясненнями, вдень -6°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -5°. Вітер південно-західний і північно-західний, до 3.3 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.

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Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 6.5 м/с.

У Харкові 19 січня очікується мінлива хмарність, вдень -8°. Вітер північний і західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі буде хмарно. Температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 6.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер північно-західний, до 6.6 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вдень -4°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку хмарно. Температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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