В Україні сьогодні стало холодніше, у центрі вдень до -7°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в Україні стало холодніше, опадів не передбачається. У центрі вдень до -7°.
Сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень -3°. Вітер північно-західний і західний, до 3.8 м/с.
У Львові 19 січня хмарно з проясненнями, вдень -6°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -5°. Вітер південно-західний і північно-західний, до 3.3 м/с.
У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.
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Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 6.5 м/с.
У Харкові 19 січня очікується мінлива хмарність, вдень -8°. Вітер північний і західний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі буде хмарно. Температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 6.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер північно-західний, до 6.6 м/с.
У Краматорську без опадів, температура вдень -4°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку хмарно. Температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°