У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до -3°

08:30, 19 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -7°.

Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:49, а зайде о 16:28.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Україні стало холодніше, у центрі вдень до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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