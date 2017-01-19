У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -7°.

Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:49, а зайде о 16:28.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Україні стало холодніше, у центрі вдень до -7°.

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