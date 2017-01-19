Киян попереджають про туман вранці 19 січня

09:00, 19 січня 2017
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У Києві та області сьогодні вранці, 19 січня, очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вранці 19 січня, у Київській області та місту Київ туман, видимість 200-500 м", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, задимлення у повітрі у Києві, яке спостерігається з вечора 16 січня і по теперішній час - метеорологічна димка, яка є природним явищем.

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