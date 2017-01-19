В Італії заявили про катастрофічні наслідки землетрусу, є загиблий

Влада італійського регіону Марке заявила про "катастрофічні" наслідки серії підземних поштовхів, що сталися в середу, і попросили про надання допомоги.

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Як відомо, у середу вранці в італійських областях Лаціо, Абруццо і Марці протягом кількох годин сталося чотири сильні землетруси магнітудою більше 5.

Чотири підземні поштовхи, магнітуда яких перевищила 5, викликали сходження снігових лавин і зсуви. В результаті землетрусу тисячі сімей в регіоні Марке залишилися без електрики, мешканці ще кількох сіл відрізані від зовнішнього світу.

У регіоні Абруццо жертвою землетрусу стала одна людина - 83-річний чоловік був знайдений під завалами свого сараю у місті Терамо. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, після того як на нього обрушилася снігова лавина.

Підземні поштовхи також відчувалися в регіоні Лаціо, в тому числі і в Римі, де була припинена робота метро.

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Землетрус стався після снігопаду, який тривав більше доби в гірській місцевості поблизу міста Аматриче і Норча.

Італійський інститут геофізики і вулканології зафіксував у середу в Абруццо і Лаціо близько 200 підземних поштовхів, магнтуда яких перевищувала 2.

Перший потужний підземний поштовх був зафіксований о 10:25 за місцевим часом (9:25 за Гринвічем), четвертий - у 14:33 (13:33 за Гринвічем).

Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, знаходився на невеликій глибині - від 6,9 км до 9 км. Це означає, що навіть не найпотужніший землетрус може стати руйнівним.