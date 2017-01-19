В американському Х'юстоні сильні дощі викликали повені (фото, відео)

09:50, 19 січня 2017
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Сильні дощі викликали повені в місті Х'юстон в американському штаті Техас.

Про це повідомляє ABC13.

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Here's the vid of River 45 in Houston.

Відео опубліковано Half Yankee Workshop (@halfyankeeworkshop)

Більшість вулиць опинилися під водою, рух транспорту сильно ускладнено. За прогнозами метеорологів, сильні зливи в Х'юстоні очікуються також у четвер вранці.

Раніше повідомлялося, щов Техасі пронісся потужний шторм з торнадо.

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