В американському Х'юстоні сильні дощі викликали повені (фото, відео)
Сильні дощі викликали повені в місті Х'юстон в американському штаті Техас.
Про це повідомляє ABC13.
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WOW. We just received this drone video showing the flooding in our city. Watch the video full: https://t.co/x6CS4vdJ54 pic.twitter.com/YaxSnTdj2H— ABC13 Houston (@abc13houston) 18 січня 2017 р.
WOW! @CourtneyABC13 is at Southwest Freeway at Bellfort where a METRO bus is stuck in high water. https://t.co/h5n7id2DsM #ABC13 pic.twitter.com/FKxefOEqki— ABC13 Houston (@abc13houston) 18 січня 2017 р.
.@houstonpolice reports 132 vehicles have been towed since midnight. Here are tips on how to find your car. #ABC13 https://t.co/P9sQl7UDHb pic.twitter.com/mnhXnbiKcL— ABC13 Houston (@abc13houston) 18 січня 2017 р.
Більшість вулиць опинилися під водою, рух транспорту сильно ускладнено. За прогнозами метеорологів, сильні зливи в Х'юстоні очікуються також у четвер вранці.
Раніше повідомлялося, щов Техасі пронісся потужний шторм з торнадо.
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