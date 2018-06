В американському Х'юстоні сильні дощі викликали повені (фото, відео)

Сильні дощі викликали повені в місті Х'юстон в американському штаті Техас.

Про це повідомляє ABC13.

WOW. We just received this drone video showing the flooding in our city. Watch the video full: https://t.co/x6CS4vdJ54 pic.twitter.com/YaxSnTdj2H — ABC13 Houston (@abc13houston) 18 січня 2017 р.

Here's the vid of River 45 in Houston. Відео опубліковано Half Yankee Workshop (@halfyankeeworkshop) 18 Січ 2017 о 6:55 PST

Більшість вулиць опинилися під водою, рух транспорту сильно ускладнено. За прогнозами метеорологів, сильні зливи в Х'юстоні очікуються також у четвер вранці.

Раніше повідомлялося, щов Техасі пронісся потужний шторм з торнадо.