У похованому під снігом італійському готелі на момент сходження лавини було близько 30 людей

Через хуртовини та обвал снігу на дорозі було важко дістатися до будівлі і перші рятувальники потрапили на місце події на лижах в 4:00 ранку за місцевим часом.

В Італії лавина накрила готель з людьми / news.sky.com

У похованому під снігом готелі "Ріджопіано" в італійському регіоні Агруццо виявили "багато тіл".

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"Загиблих багато", - сказав ВВС глава рятувальної бригади Антоніо Кроцетта, не уточнивши кількість жертв.

В той момент в будівлі перебувало близько 30 осіб. За даними Bild, серед них було щонайменше 20 гостей та 7 працівників. Дах готелю частково обвалився під вагою снігу.

Телеканал RAI повідомив, що рятувальникам по SMS приходили прохання про допомогу. Люди говорили, що вмирають від холоду, передає РБК.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про двох врятованих людей, вони сховалися в машині і стали очевидцями сходження лавини.

Центральну Італію в середу потрясла серія підземних поштовхів. Як мінімум один з них, магнітудою 5,1, відчувався в Абруццо.