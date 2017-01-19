На водоймах України сьогодні чергують майже 3 тисячі рятувальників

11:10, 19 січня 2017
1845
0

Сьогодні на водоймах України чергує майже 3 тисячі рятувальників та понад 500 одиниць техніки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, як безпечно святкувати Водохреща (фото)

«Аби уникнути виникнення небезпечних подій у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна на Водохреще прийти і скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС, медичні працівники. На водоймах країни встановлено 928 рятувальних постів. Загалом, 19 січня на чергуванні на водних об'єктах перебуває 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС», - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликають відповідально ставитись до власного життя, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.

Як відомо, сьогодні православні та греко-католики святкують Водохреще.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин