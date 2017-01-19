На водоймах України сьогодні чергують майже 3 тисячі рятувальників

Сьогодні на водоймах України чергує майже 3 тисячі рятувальників та понад 500 одиниць техніки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Аби уникнути виникнення небезпечних подій у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна на Водохреще прийти і скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС, медичні працівники. На водоймах країни встановлено 928 рятувальних постів. Загалом, 19 січня на чергуванні на водних об'єктах перебуває 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС», - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликають відповідально ставитись до власного життя, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.

Як відомо, сьогодні православні та греко-католики святкують Водохреще.