У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною

11:37, 19 січня 2017
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У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною.

Готель практично повністю опинився під снігом / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Готель практично повністю опинився під снігом / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Як повідомлялося, центральну Італію в середу потрясла серія підземних поштовхів. Як мінімум один з них, магнітудою 5,1, відчувався в Абруццо.

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Рятувальники продовжують роботу / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Рятувальники продовжують роботу / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Після цього стало відомо, що на один з готелів Італії зійшла лавина.

ANSA
Сніг потрапив і до вестибюля готелю / ANSA

В той момент в будівлі перебувало близько 30 осіб. Також місцеві ЗМІ повідомляють про двох врятованих людей, вони сховалися в машині і стали очевидцями сходження лавини.

Guardia Di Finanza/Handout via REUTERS
Guardia Di Finanza/Handout via REUTERS

Один з них заявив, що в готелі на момет сходження лавини перебували його дружина та двоє дітей, передає ANSA.

Як повідомляє Rai News 24 рятувальники витягли першу жертву з-під уламків і снігу.

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