МЗС: українців не було в накритому лавиною італійському готелі
Представництво Міністерства закордонних справ України повідомляє, що зараз є попередня інформація про жертви від сходу лавини в Італії, згідно з якою українців серед постраждалих немає.
Про це сказано в повідомленні консульської служби МЗС «Українці в світі» в Twitter.
«За попередньою інформацією, українців не було в накритому сніговою лавиною готелі в Італії», - зазначається на сторінці консульської служби.
У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною
Уточнену інформацію обіцяють надати оперативно.
Як сообщилалось, в середу ввечері, 18 січня, сніжна лавина зійшла на готель в провінції Пескара регіону Абруццо.
Лавина утворилася після серії землетрусів. На момент її сходження в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебувало близько 30 осіб. Зараз їх намагаються знайти рятувальники. Повідомляється, що рятувальники витягли першу жертву.
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