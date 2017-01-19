МЗС: українців не було в накритому лавиною італійському готелі

Представництво Міністерства закордонних справ України повідомляє, що зараз є попередня інформація про жертви від сходу лавини в Італії, згідно з якою українців серед постраждалих немає.

Про це сказано в повідомленні консульської служби МЗС «Українці в світі» в Twitter.

«За попередньою інформацією, українців не було в накритому сніговою лавиною готелі в Італії», - зазначається на сторінці консульської служби.

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Уточнену інформацію обіцяють надати оперативно.

Як сообщилалось, в середу ввечері, 18 січня, сніжна лавина зійшла на готель в провінції Пескара регіону Абруццо.

Лавина утворилася після серії землетрусів. На момент її сходження в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебувало близько 30 осіб. Зараз їх намагаються знайти рятувальники. Повідомляється, що рятувальники витягли першу жертву.