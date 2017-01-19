На автошляхах України завтра місцями сніг, на сході сьогодні до -9°

13:00, 19 січня 2017
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На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на Маріупольському напрямку завтра температура опуститься до -8°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -6°...-2°. Завтра на цьому маршруті в Іванівці сніг, а в Одесі ясно, температура -3°...-1°.

В Україні сьогодні стало холодніше, у центрі вдень до -7°

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно, місцями з проясненнями, температура в дорозі -6°... -3°. Завтра на цьому маршруті сніг, місцями хмарно, температура до -6°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -9°... -3°. Завтра по цьому маршруту місцями сніг, температура до -5°.

На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура -8°...-3°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до -7°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів. Температура в дорозі -7°... -3°. Завтра по маршруту сніг, місцями хмарно, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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