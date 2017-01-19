На автошляхах України завтра місцями сніг, на сході сьогодні до -9°
На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на Маріупольському напрямку завтра температура опуститься до -8°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -6°...-2°. Завтра на цьому маршруті в Іванівці сніг, а в Одесі ясно, температура -3°...-1°.
В Україні сьогодні стало холодніше, у центрі вдень до -7°
На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно, місцями з проясненнями, температура в дорозі -6°... -3°. Завтра на цьому маршруті сніг, місцями хмарно, температура до -6°.
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -9°... -3°. Завтра по цьому маршруту місцями сніг, температура до -5°.
На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура -8°...-3°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до -7°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів. Температура в дорозі -7°... -3°. Завтра по маршруту сніг, місцями хмарно, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°