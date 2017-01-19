Похований під снігом готель в Італії через лавину перемістився на 10 метрів (фоторепортаж)

У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною, зовні і всередині.

Як повідомлялося, центральну Італію в середу потрясла серія підземних поштовхів. Як мінімум один з них, магнітудою 5,1, відчувався в Абруццо.

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Після цього стало відомо, що на один з готелів Італії зійшла лавина.

В той момент в будівлі перебувало близько 30 осіб. Також місцеві ЗМІ повідомляють про двох врятованих людей, вони сховалися в машині і стали очевидцями сходження лавини.

На даний момент відомо, що рятувальники витягли з-під снігу і уламків одну жертву. Сніг посунув готель на 10 метрів. Також відомо про загиблих, проте скільки їх - поки не уточнюється.