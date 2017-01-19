В мережі з'явилося відео з готелю, похованого під снігом в Італії

Відеокадри з іншого ролика демонструють обстановку всередині готелю.

Guardia Di Finanza/Handout via REUTERS

Італійський телеканал RAI опублікував відеозапис з готелю в італійській провінції Абруццо, який був накритий сніговою лавиною.

На одному з відео видно, як рятувальникам вдається пробратися в будівлю, імовірно, через вікно в даху.

Відеокадри з іншого ролика демонструють обстановку всередині готелю. На них можна бачити порожні приміщення, а також завали снігу, що потрапили в будівлю.

Як повідомлялося, центральну Італію в середу потрясла серія підземних поштовхів. Як мінімум один з них, магнітудою 5,1, відчувався в Абруццо.

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Після цього стало відомо, що на один з готелів Італії зійшла лавина.

В той момент в будівлі перебувало близько 30 осіб. Також місцеві ЗМІ повідомляють про двох врятованих людей, вони сховалися в машині і стали очевидцями сходження лавини.

На даний момент відомо, що рятувальники витягли з-під снігу і уламків одну жертву. Сніг посунув готель на 10 метрів, повідомляють місцеві ЗМІ. Також відомо про загиблих, проте скільки їх - поки не уточнюється.