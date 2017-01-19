В Україні завтра потеплішає, на заході і півночі пройде сніг
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, на заході і півночі України пройде сніг. На сході вночі до -8°.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -3°, вдень -2°. Вітер західний, до 5.2 м/с.
У Львові 20 січня пройде сніг, вночі -4°, вдень -2°. Вітер західний, слабкий.
У Луцьку завтра також сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, до 4.3 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі -7°, вдень 0°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові 20 січня очікується хмарність, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південно-західний і західний, помірний.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Минулий рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -3°. Вітер змінний, до 3.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер северый і західний, до 4.2 м/с.
У Краматорську без опадів, температура вночі -7°, вдень -6°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер західний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°