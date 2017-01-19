В Україні завтра потеплішає, на заході і півночі пройде сніг

18:30, 19 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, на заході і півночі України пройде сніг. На сході вночі до -8°.

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -3°, вдень -2°. Вітер західний, до 5.2 м/с.

У Львові 20 січня пройде сніг, вночі -4°, вдень -2°. Вітер західний, слабкий.

У Луцьку завтра також сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, до 4.3 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі -7°, вдень 0°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Харкові 20 січня очікується хмарність, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південно-західний і західний, помірний.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

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У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -3°. Вітер змінний, до 3.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер северый і західний, до 4.2 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вночі -7°, вдень -6°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер західний, до 5.0 м/с.

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