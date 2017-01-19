У Києві завтра без опадів, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -2°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер західний, до 5.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде о 07:48, а зайде о 16:30.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Україні потеплішає, на заході і півночі пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.