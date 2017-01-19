З накритого лавиною готелю в Італії врятували трьох осіб
Італійські рятувальники ведуть пошуки людей, що вижили в готелі Rigopiano, накритому лавину, що зійшла з гори Гран-Сассо в регіоні Абруццо.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
За попередніми даними, в готелі перебували до 30 чоловік, гостей і співробітників готелю, в тому числі кілька дітей.
Щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими, проте вже виявлено і кілька тел. Більше двох десятків людей як і раніше числяться зниклими безвісти.
В мережі з'явилося відео з готелю, похованого під снігом в Італії
Як повідомляють італійські ЗМІ, деяким з постояльців, заблокованих в накритому снігом готелі, вдалося надіслати текстові повідомлення. "Допоможіть, ми вмираємо від холоду!" - свідчило одне з них.
Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокував землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте через сильні снігопади і заблоковані дороги рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.
Дах будівлі частково зруйнувався внаслідок удару лавини.
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