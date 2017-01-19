Завтра туман огорне майже всю Україну, у Карпатах вночі очікується до -24°

Протягом доби 20 січня істотних опадів в Україні не очікується, лише вдень у східних областях невеликий сніг.

Завтра очікуються тумани у західних, центральних та східних областях / Скріншот

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. У західних, центральних та східних областях вночі й вранці туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

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"Температура вночі -7-12°, у прикарпатських, центральних та східних областях - 13-18° морозу, в Карпатах місцями 20-24° морозу, вдень 1-6° морозу, в Криму вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - розповіли синоптики.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних до України прийде потепління. "21 січня в Україні потепліє до "плюсів" і пройде мокрий сніг з вітром. Тобто явно суттєва зміна синоптичної ситуації", - розповіла вона.