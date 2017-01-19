Завтра туман огорне майже всю Україну, у Карпатах вночі очікується до -24°

20:40, 19 січня 2017
5429
0

Протягом доби 20 січня істотних опадів в Україні не очікується, лише вдень у східних областях невеликий сніг. 

Завтра очікуються тумани у західних, центральних та східних областях / Скріншот
Завтра очікуються тумани у західних, центральних та східних областях / Скріншот

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. У західних, центральних та східних областях вночі й вранці туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. 

Затуманений Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)

"Температура вночі -7-12°, у прикарпатських, центральних та східних областях - 13-18° морозу, в Карпатах місцями 20-24° морозу, вдень 1-6° морозу, в Криму вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - розповіли синоптики.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних до України прийде потепління. "21 січня в Україні потепліє до "плюсів" і пройде мокрий сніг з вітром. Тобто явно суттєва зміна синоптичної ситуації", - розповіла вона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин