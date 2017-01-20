В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на сході вдень до -6°

08:00, 20 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, місцями пройде сніг. На сході вдень до -6°.

У Києві сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер західний, до 4.7 м/с.

У Львові 20 січня пройде сніг, вдень -2°. Вітер західний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень -2°. Вітер західний, до 4.5 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень -2°. Вітер південно-західний і західний, легкий.

УНІАН
Погода на 20 січня /УНІАН

Одеситам сьогодні обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень -1°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Харкові 20 січня очікується мінлива хмарність, сніг, температура вдень -5°. Вітер західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі ясно. Температура вдень -3°. Вітер північно-східний та південно-західний, до 4.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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У Краматорську без опадів, температура вдень -6°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень -5°. Вітер західний, до 5.9 м/с.

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