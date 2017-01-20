В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на сході вдень до -6°
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, місцями пройде сніг. На сході вдень до -6°.
У Києві сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер західний, до 4.7 м/с.
У Львові 20 січня пройде сніг, вдень -2°. Вітер західний, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень -2°. Вітер західний, до 4.5 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень -2°. Вітер південно-західний і західний, легкий.
Одеситам сьогодні обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень -1°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Харкові 20 січня очікується мінлива хмарність, сніг, температура вдень -5°. Вітер західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі ясно. Температура вдень -3°. Вітер північно-східний та південно-західний, до 4.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
Синоптик прогнозує потепління в Україні до "плюсів"
У Краматорську без опадів, температура вдень -6°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень -5°. Вітер західний, до 5.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+31°... +16°
-
Івано-Франківськ+21°... +14°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+30°... +16°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+23°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+27°... +15°
-
Рівне+23°... +17°
-
Сімферополь+23°... +15°
-
Суми+25°... +13°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+25°... +15°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°