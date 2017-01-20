У Києві сьогодні хмарно, вдень до -2°

08:30, 20 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -2°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер західний, до 4.7 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:48, а зайде о 16:30.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Україні місцями пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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