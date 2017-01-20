Кількість жертв повені на Філіппінах зросла до 18 (відео)

09:10, 20 січня 2017
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Унаслідок безперервних дощів і раптових повеней у північній частині острова Мінданао і прилеглих районах загинули 18 осіб, ще п'ять числяться зниклими безвісти.

Про це повідомляє Malaya.

Як повідомляють ЗМІ, в результаті повеней тисячі людей в регіонах Східний Вісайі і Північний Мінданао були змушені покинути свої будинки.

В американському Х'юстоні сильні дощі викликали повені (фото, відео)

У місті Кагаян-де-Оро влади оголосили «стан стихійного лиха». Припинено заняття в школах, закрито державні та приватні установи.

Раніше в Аргентині через повені будинки покинули 7 тисяч осіб.

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