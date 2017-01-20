В Іспанії пройшли найсильніші снігопади за останні 35 років (фоторепортаж)

09:40, 20 січня 2017
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Найсильніші за останні 35 років снігопади пройшли в Іспанії. Сніг випав навіть на пляжах прибережних курортів.

Про це повідомляє Express.

У багатьох районах сильно знизилася температура, сніг випав навіть на Майорці, де в січні зазвичай стовпчики термометрів сягають +18°.

Рух транспорту через негоду було сильно ускладнено, деякі дороги стали непроїзними. У гірських районах стовпчики термометрів місцями опустилися до -10°.

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Також снігопад накрив і місто Ронда в провінції Малага. Як повідомляє Spanish News Today, тут такий снігопад найсильніший за останні 25 років.

Раніше повідомлялося, що в Греції через морози закрили всі школи.

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