У Мексиці сталося виверження вулкана Коліма (відео)

10:12, 20 січня 2017
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Камери спостереження зафіксували виверження вулкана Коліма в Мексиці. Активність вулкана різко підвищилася в жовтні минулого року

.Про це повідомляє ВВС.

Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на висоту 6 км

В результаті над кратером піднявся двокілометровий стовп вулканічного попелу і диму.

У Мексиці більше 3000 вулканів, але тільки 14 з них є активними.

Раніше на Алясці через виверження вулкана оголосили "червоний" рівень небезпеки для авіації.

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