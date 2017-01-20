У Мексиці сталося виверження вулкана Коліма (відео)

Камери спостереження зафіксували виверження вулкана Коліма в Мексиці. Активність вулкана різко підвищилася в жовтні минулого року

.Про це повідомляє ВВС.

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В результаті над кратером піднявся двокілометровий стовп вулканічного попелу і диму.

У Мексиці більше 3000 вулканів, але тільки 14 з них є активними.

Раніше на Алясці через виверження вулкана оголосили "червоний" рівень небезпеки для авіації.