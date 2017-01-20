На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на сході до -6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У деяких регіонах буде холодніше, в суботу на півночі вночі до -12°.

У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень +2°. У неділю також без опадів, -7°...0°.

У Львові завтра хмарно, вночі -1°, вдень +1°. У неділю без опадів, -6°...+2°.

У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +1°, можливий дощ. У неділю вночі -5°, вдень 0° хмарно з проясненнями.

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У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -5°...+2°. У неділю -8°...-1°, без опадів.

Одеситам у суботу обіцяють хмарність. Температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -7°...+1°, мінлива хмарність.

У Харкові в суботу мінлива хмарність, сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -8°...-6° с, ясно.

Прогноз на 21 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботухмарно, сніг. Температура вночі -12°, вдень 0°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -10°...-5°.

Прогноз погоди на 22 січня / УНІАН

У Сімферополі завтра сніг, -2°...0°. У неділю -9°...-1°, мінлива хмарність, сніг.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю сонячно, температура -9°...-3°.

У Краматорську у суботу невеликий сніг, температура вночі -12°, вдень +1°. У неділю температура -9°...-6° с, ясно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, сніг, температура вночі -11°, вдень +1°. У неділю -9°...-7°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура вночі -9°, вдень -1°. У неділю сонячно, вночі -11°, вдень -3°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -4°, вдень +2°. У неділю без опадів, вночі -11°, вдень до +2°.

У Трускавці в суботу снігопад, температура до +2°. У неділю температура вночі -10° невелика хмарність.

У Сваляві завтра хмарно, вночі -10°, а вдень -2°. У неділю ясно, температура повітря -12° ...+2°.

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