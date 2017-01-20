На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на сході до -6° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У деяких регіонах буде холодніше, в суботу на півночі вночі до -12°.
У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень +2°. У неділю також без опадів, -7°...0°.
У Львові завтра хмарно, вночі -1°, вдень +1°. У неділю без опадів, -6°...+2°.
У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +1°, можливий дощ. У неділю вночі -5°, вдень 0° хмарно з проясненнями.
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У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -5°...+2°. У неділю -8°...-1°, без опадів.
Одеситам у суботу обіцяють хмарність. Температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -7°...+1°, мінлива хмарність.
У Харкові в суботу мінлива хмарність, сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -8°...-6° с, ясно.
У Дніпрі в суботухмарно, сніг. Температура вночі -12°, вдень 0°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -10°...-5°.
У Сімферополі завтра сніг, -2°...0°. У неділю -9°...-1°, мінлива хмарність, сніг.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю сонячно, температура -9°...-3°.
У Краматорську у суботу невеликий сніг, температура вночі -12°, вдень +1°. У неділю температура -9°...-6° с, ясно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, сніг, температура вночі -11°, вдень +1°. У неділю -9°...-7°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура вночі -9°, вдень -1°. У неділю сонячно, вночі -11°, вдень -3°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -4°, вдень +2°. У неділю без опадів, вночі -11°, вдень до +2°.
У Трускавці в суботу снігопад, температура до +2°. У неділю температура вночі -10° невелика хмарність.
У Сваляві завтра хмарно, вночі -10°, а вдень -2°. У неділю ясно, температура повітря -12° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°