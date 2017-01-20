Трагедія в Італії: рятувальники продовжують пошуки людей, які вижили, у накритому лавиною готелі (фоторепортаж)
Італійські рятувальники ведуть пошуки людей, які вижили в готелі Rigopiano, накритому лавину, що зійшла з гори Гран-Сассо в регіоні Абруццо.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що чиновники підтвердили знаходження двох тіл, в той час як італійські ЗМІ повідомили , що ще два виявили протягом ночі.
Пожежна служба, чиновники і місцева влада заявили, що більше 30 осіб, у тому числі четверо дітей, були у будівлі, коли лавина врізалась в неї.
В мережі з'явилося відео з готелю, похованого під снігом в Італії
Рятувальники продовжують операцію, однак надії на порятунок людей, що могли вижити, зменшуються. За фактом трагедії було ініційовано розслідування.
В сюжеті ТСН повідомлялось, що кількість жертв лавини, яка накрила гірський готель в Італії, зросла до чотирьох.
У той же час раніше повідомлялося, що щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими, проте вже виявлено і кілька тел.
Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокувало землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте із-за сильних снігопадів і заблокованих доріг рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.
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