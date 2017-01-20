На автошляхах України сьогодні місцями пройде сніг, на заході температура до -5°

На популярних українських маршрутах на вихідних місцями пройде сніг, на заході температура сьогодні опуститься до -5°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -3°. Завтра на цьому маршруті у Ксаверівці пройде мокрий сніг, температура +1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +1°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні в Детківцях пройде сніг, температура в дорозі -5°... -2°. Завтра на цьому маршруті місцями сніг, температура до +2°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -1°... +2°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні сніг очікується в Харкові. Температура в дорозі -5°... -2°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад, температура 0°... +2°. У неділю без опадів, до -6°.

На Маріупольському напрямку в Нікольському сніг, температура -6°...-3°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг. У неділю без опадів, температура -6°... 0°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -3°... -1°. У суботу на цьому маршруті практично без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...+2°.

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