На автошляхах України сьогодні місцями пройде сніг, на заході температура до -5°
На популярних українських маршрутах на вихідних місцями пройде сніг, на заході температура сьогодні опуститься до -5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -3°. Завтра на цьому маршруті у Ксаверівці пройде мокрий сніг, температура +1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +1°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні в Детківцях пройде сніг, температура в дорозі -5°... -2°. Завтра на цьому маршруті місцями сніг, температура до +2°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -1°... +2°.
На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на сході до -6° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні сніг очікується в Харкові. Температура в дорозі -5°... -2°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад, температура 0°... +2°. У неділю без опадів, до -6°.
На Маріупольському напрямку в Нікольському сніг, температура -6°...-3°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг. У неділю без опадів, температура -6°... 0°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -3°... -1°. У суботу на цьому маршруті практично без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...+2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°