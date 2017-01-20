На автошляхах України сьогодні місцями пройде сніг, на заході температура до -5°

13:00, 20 січня 2017
580
0

На популярних українських маршрутах на вихідних місцями пройде сніг, на заході температура сьогодні опуститься до -5°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -3°. Завтра на цьому маршруті у Ксаверівці пройде мокрий сніг, температура +1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +1°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні в Детківцях пройде сніг, температура в дорозі -5°... -2°. Завтра на цьому маршруті місцями сніг, температура до +2°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -1°... +2°.

На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на сході до -6° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні сніг очікується в Харкові. Температура в дорозі -5°... -2°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад, температура 0°... +2°. У неділю без опадів, до -6°.

На Маріупольському напрямку в Нікольському сніг, температура -6°...-3°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг. У неділю без опадів, температура -6°... 0°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -3°... -1°. У суботу на цьому маршруті практично без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...+2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин