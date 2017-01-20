У похованому під лавиною італійському готелі знайшли шістьох вцілілих

13:12, 20 січня 2017
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В ході пошуково-рятувальних робіт в італійському готелі Rigopiano, що потрапив 18 січня під лавину, знайшли шістьох осіб, які вижили.

Про це повідомляє Reuters.

Всі вони досі перебувають під завалами, але при цьому можуть спілкуватися з рятувальниками.

Зараз вони докладають всіх зусиль, щоб витягти людей з-під товстого шару снігу і уламків стін будівлі. Інформації про стан людей поки немає.

Як повідомляє ANSA, серед тих, що вижили, є маленька дівчинка.

Трагедія в Італії: рятувальники продовжують пошуки людей, які вижили, у накритому лавиною готелі (фоторепортаж)

Як відомо, чиновники підтвердили знаходження двох тіл, в той час як італійські ЗМІ повідомили, що ще два виявили протягом ночі. Також раніше повідомлялося, що щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими.

Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокувало землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте через сильні снігопади і заблоковані дороги рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.

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