У похованому під лавиною італійському готелі знайшли шістьох вцілілих
В ході пошуково-рятувальних робіт в італійському готелі Rigopiano, що потрапив 18 січня під лавину, знайшли шістьох осіб, які вижили.
Про це повідомляє Reuters.
Всі вони досі перебувають під завалами, але при цьому можуть спілкуватися з рятувальниками.
Зараз вони докладають всіх зусиль, щоб витягти людей з-під товстого шару снігу і уламків стін будівлі. Інформації про стан людей поки немає.
Як повідомляє ANSA, серед тих, що вижили, є маленька дівчинка.
Трагедія в Італії: рятувальники продовжують пошуки людей, які вижили, у накритому лавиною готелі (фоторепортаж)
Як відомо, чиновники підтвердили знаходження двох тіл, в той час як італійські ЗМІ повідомили, що ще два виявили протягом ночі. Також раніше повідомлялося, що щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими.
Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокувало землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте через сильні снігопади і заблоковані дороги рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.
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