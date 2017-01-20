В накритому лавиною італійському готелі знайдено ще двох осіб, які вижили (фото)

14:12, 20 січня 2017
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Рятувальники знайшли вісьмох осіб, які вижили, в накритому лавиною італійському готелі.

Про це повідомляє ANSA.

Раніше повідомлялося про шістьох, тепер кількість осіб, які вижили, зросла до 8. Зазначається, що серед них двоє дітей.

Трагедія в Італії: рятувальники продовжують пошуки людей, які вижили, у накритому лавиною готелі (фоторепортаж)

Як відомо, чиновники підтвердили знаходження двох тіл, в той час як італійські ЗМІ повідомили ще два виявили протягом ночі. Також раніше повідомлялося, що щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими.

Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокувало землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте через сильні снігопади і заблоковані дороги рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.

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