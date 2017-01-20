На Україну суне атмосферний фронт - принесе потепління, опади та рвучкий вітер

Завтра, 21 січня, в більшості областей України очікується потепління.

21 січня в Україні потепліє / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"І не просто потепління, а до відлиги й навіть вдень до невеликих "плюсів". Лише на сході та в Карпатах ще поморозить", - прогнозує вона.

Читайте також Завтра туман огорне майже всю Україну, у Карпатах вночі очікується до -24°

Крім того, завтра до України прийде атмосферний фронт і суттєво збільшить вологість повітря. Випадатиме сніг, мокрий сніг і навіть подекуди дощ.

Також до потепління та опадів долучиться рвучкий вітер.

"22 січня знову похолодає до невеликих та помірних морозів, а опади припиняться", - повідомила синоптик

У Києві субота - з мокрим снігом, поривчастим вітром та потеплінням, неділя - суха та з поверненням до морозу.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень +2°. У неділю також без опадів, -7°...0°.