На Україну суне атмосферний фронт - принесе потепління, опади та рвучкий вітер
Завтра, 21 січня, в більшості областей України очікується потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"І не просто потепління, а до відлиги й навіть вдень до невеликих "плюсів". Лише на сході та в Карпатах ще поморозить", - прогнозує вона.
Завтра туман огорне майже всю Україну, у Карпатах вночі очікується до -24°
Крім того, завтра до України прийде атмосферний фронт і суттєво збільшить вологість повітря. Випадатиме сніг, мокрий сніг і навіть подекуди дощ.
Також до потепління та опадів долучиться рвучкий вітер.
"22 січня знову похолодає до невеликих та помірних морозів, а опади припиняться", - повідомила синоптик
У Києві субота - з мокрим снігом, поривчастим вітром та потеплінням, неділя - суха та з поверненням до морозу.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень +2°. У неділю також без опадів, -7°...0°.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°