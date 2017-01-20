Поблизу Соломонових островів стався потужний землетрус
Поблизу Соломонових островів у Тихому океані зафіксовано потужний землетрус.
Про це повідомляє Національна геологічна служба США.
Перший землетрус зафіксовано 19 січня. Епіцентр поштовхів знаходився в 67 кілометрах від міста Кіракіра і залягав на глибині 29.9 кілометра. Магнітуда землетрусу становила 6,5.
В накритому лавиною італійському готелі знайдено ще двох осіб, які вижили
Друге відбулося сьогодні, 20 січня. Магнітуда склала 4.8. Епіцентр поштовхів знаходився в 66 кілометрах від міста Кіракіра і залягав на глибині 35.7 кілометра.
Повідомлень про жертви і руйнування в результаті землетрусу немає.
Раніше в Італії стався землетрус. Чотири підземні поштовхи, магнітуда яких перевищила 5, викликали сходження снігових лавин і зсуви. В результаті землетрусу тисячі сімей в регіоні Марке залишилися без електрики, мешканці ще кількох сіл відрізані від зовнішнього світу.
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