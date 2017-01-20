У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії

У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини з накритого лавиною готелю в Італії.

Як повідомляє ANSA, на даний момент рятувальники допомогли вибратися 8 людям, які вижили, з-під завалів.

Крім того, видання оприлюднило відео порятунку жінки і дитини. Рятувальники сподіваються, що осіб, які вижили, виявиться більше. Пошукова операція триває.

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Також відомо, що ті, кого вже врятували, знаходяться в задовільному стані.

Варто нагадати, що чиновники підтвердили знаходження двох тіл, в той час як італійські ЗМІ повідомили ще два виявили протягом ночі. Також раніше повідомлялося, що щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими.

Лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокувало землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте із-за сильних снігопадів і заблокованих доріг рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.