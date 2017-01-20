Рятувальникам вдалося витягти ще трьох живих дітей з-під уламків готелю в Італії
Італійська рятувальна служба у п'ятницю, 20 січня, витягла ще трьох живих дітей з-під уламків готелю Rigopiano в Центральній Італії, на який напередодні зійшла лавина.
Про це рятувальники повідомили у соцмережі Twitter, передає Deutsche Welle.
Таким чином, витягнути живими з-під уламків готелю вдалося вже чотирьох дітей.
У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії
Раніше врятували групу з шести осіб, повідомив речник рятувальників місцевій пресі. Вони перебували у завалених снігом руїнах більше 40 годин.
Лука Карі, представник національної рятувальної служби, сказав агенції Reuters, що для цього довелося прорізати рештки даху. До цього першими врятованими стали хлопчик у синіх брюках та курточці та жінка у червоних лижних штанах, їх відправили до лікарні на гелікоптері.
За словами одного з рятувальників, групу знайшли завдяки диму від вогнища. Його розвели "ув'язнені" у снігу, щоб зігрітися. Утім, рятувальники додають, що саме снігова ізоляція врятувала людей від смерті через холод.
Ще двох уцілілих знайшли у четвер, як і два тіла загиблих. На даний момент невідома доля щонайменше 13 осіб.
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