Рятувальникам вдалося витягти ще трьох живих дітей з-під уламків готелю в Італії

23:10, 20 січня 2017
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Італійська рятувальна служба у п'ятницю, 20 січня, витягла ще трьох живих дітей з-під уламків готелю Rigopiano в Центральній Італії, на який напередодні зійшла лавина.

REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це рятувальники повідомили у соцмережі Twitter, передає Deutsche Welle.

Таким чином, витягнути живими з-під уламків готелю вдалося вже чотирьох дітей.

У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії

Раніше врятували групу з шести осіб, повідомив речник рятувальників місцевій пресі. Вони перебували у завалених снігом руїнах більше 40 годин.

Лука Карі, представник національної рятувальної служби, сказав агенції Reuters, що для цього довелося прорізати рештки даху. До цього першими врятованими стали хлопчик у синіх брюках та курточці та жінка у червоних лижних штанах, їх відправили до лікарні на гелікоптері.

За словами одного з рятувальників, групу знайшли завдяки диму від вогнища. Його розвели "ув'язнені" у снігу, щоб зігрітися. Утім, рятувальники додають, що саме снігова ізоляція врятувала людей від смерті через холод.

Ще двох уцілілих знайшли у четвер, як і два тіла загиблих. На даний момент невідома доля щонайменше 13 осіб.

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