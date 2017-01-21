В Італії у похованому під снігом готелі знайшли тіла чотирьох загиблих
Кількість жертв сходження лавини на готель у гірському масиві Гран-Сассо у центрі Італії зросла до чотирьох осіб.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ANSA.
За його даними, минулої ночі з-під завалів було витягнуто тіла двох жінок. Раніше було виявлено двох загиблих чоловіків.
Пошуково-рятувальна операція триває. З 10 осіб, виявлених напередодні живими, на поверхню було піднято дев'ятьох, уточнює Департамент цивільного захисту. Під товщею снігу залишається ще одна людина, серед врятованих - четверо дітей.
Рятувальники не втрачають надії виявити ще когось живим. На момент сходження лавини увечері 18 січня в будівлі готелю було близько 30 людей, доля майже 20 з них залишається поки невідомою.
Рятувальникам вдалося витягти ще трьох живих дітей з-під уламків готелю в Італії
Як повідомляв УНІАН, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходу в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебували близько 30 осіб.
У МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, через збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.
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